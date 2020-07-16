Can kaybı 586 bin 896

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 697 bin 955’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 155 bin 878’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 970 bin 909 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 75 bin 523’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 935 olurken, vaka sayısı ise 970 bin 596’ya ulaştı.Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 337 bin 724 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 417 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 7 bin 186 olurken vaka sayısı 321 bin 205’e yükseldi.

Meksika’da son 24 saatte 6 bin 149 yeni vaka açıklanırken; 579 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 317 bin 635 olurken, ölü sayısı ise toplamda 36 bin 906 olarak açıklandı. Avrupa’ da ise İspanya’da vaka sayısı 304 bin 574 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 413 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 291 bin 911 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 53’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 410’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 264 bin 561’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896’ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 24 bin 935’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 2 bin 145 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896’ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 145 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 257 bin 914’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 426’ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 178 bin 737’ye kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 970 bin 596’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 24 bin 935 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 613 bin 820 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 46 bin 878’e ulaşırken; toplamda 42 bin 988 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 797 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 80 bin 94 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 39 bin 50 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 58 bin 850 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 20 bin 976 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1614 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.