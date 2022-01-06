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Düğün sırasında boşanma kararı aldılar!

Irak'taki bir düğünde seçilen müzik kavga çıkardı. Müzik nedeniyle iki aile birbirine girerken çift düğünden sonra boşanma kararı aldı

Düğün sırasında boşanma kararı aldılar!
06 Ocak 2022 Perşembe 09:31

Olay Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre düğünde çalınan bir müzik nedeniyle gelin ve damadın aileleri birbirine girdi. Gelin tarafının seçtiği müzikte iddiaya göre damadı küçük düşürecek sözler vardı. Mısaytıra isimli şarkının çalınması damatı ve ailesini kızdırdı.

Damat tarafının itirazlarına rağmen müzik devam etti. Bu nedenle iki taraf kavga etmeye başladı. Düğün iptal edilirken, evlenen çift de boşanma kararı aldı.

Etiketler; #ırak #düğün #boşanma #en hızlı boşanma
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Esra - 3 saat önce
Hepiniz kopyala yapıştırdan ibaretsiniz. Bir taneniz de şarkının sözlerini bulup şuraya ekleyemediniz
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