Kilisede yangın çıktı: 41 kişi öldü!

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan bir kilisede yangın çıktı. Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangının ayin sırasında çıktığı belirtilirken, yangına bir klima arızasının neden olduğu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 12 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca olay yerine 37 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilk incelemelere göre yangına kilisenin ikinci katındaki bir klimada meydana gelen arızanın neden olduğu belirtildi.

Yangının ayin sırasında çıktığı ve yaralılar arasında 2 subay ile 3 sivil savunma görevlisinin de bulunduğu aktarıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den talimat

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yazılı bir açıklama yaparak, "Giza vilayetindeki kilisede meydana gelen elim kazaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini; ilgili tüm devlet kurum ve kuruluşlarına gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiğini" bildirdi.

Sisi ayrıca, olayla ivedilikle ilgilenilmesi ve yaralılara gerekli tüm sağlık hizmetlerinin sağlanması talimatı verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Mısır Ortodoks Kilisesi Patriği II.Tawadros'u telefonla arayarak taziye dileklerini ilettiği ve devlet kurumlarının bu olayın tüm etkilerini kontrol altına alacağını vurguladığı belirtildi.

Olayın araştırılması için bir ekip oluşturuldu

Mısır Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayın araştırılması için bir ekip oluşturulduğu ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisi verildi.

Mısır Kıpti Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada da Kahire'nin batısındaki bir kilisede ayin sırasında çıkan yangında 41 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Mısır Ortodoks Kilisesi Patriği II.Tawadros'un güvenlik birimleriyle olayla ilgili tüm gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.