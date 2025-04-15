Konut fiyatlarındaki fahiş artış ve gelirlerdeki sınırlı yükseliş, Türkiye'yi dünya genelinde ev sahibi olmanın en zor olduğu ülke konumuna getirdi. Finansal analiz platformu BestBrokers tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de konut fiyatlarının gelire oranı yüzde 81,45 seviyesine ulaşarak zirveye oturdu.

Konut Fiyatı / Gelir Oranı Alarm Veriyor

Bu oran, bir vatandaşın tüm yıllık gelirinin yaklaşık %80’ini bir ev almak için ayırması gerektiği anlamına geliyor. Bu durum, ev sahibi olmayı sadece zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok kişi için tamamen ulaşılmaz hale getiriyor.

Uzmanlara göre, bu zorluk sadece yüksek fiyatlardan değil, aynı zamanda artan faiz oranları ve kredi koşullarının ağırlaşmasından da kaynaklanıyor. 2024 yılında yükselen konut kredisi faizleri, alım gücünü daha da düşürerek dar gelirli ve orta sınıfı ciddi şekilde zorluyor.

Diğer Ülkelerde Durum Nasıl?

Türkiye’nin ardından listede Nepal ve Hindistan geliyor. Bu ülkeleri sırasıyla Endonezya, Ermenistan, Güney Kore ve Peru takip ediyor. Bu ülkelerde de konut erişimi, yüksek fiyatlar ve düşük gelir seviyesi nedeniyle büyük bir sorun haline gelmiş durumda.

Ekonomik Sorunun Ötesinde: Sosyal Kriz

Yüksek konut fiyatları artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir krize de dönüşmüş durumda. Ev sahibi olamayan bireyler, yüksek kiralara yöneliyor; bu da uzun vadede ciddi yaşam standardı sorunlarını beraberinde getiriyor.