Eksende keskin kayma

2000'li yılların başında Dünya'nın dönüş ekseninde gözlemlenen sapmalar, coğrafi Kuzey Kutbu'ndan Kanada'ya doğru hafifçe kaymayı içeriyordu. Ancak, bu sapma aniden doğuya doğru keskin bir dönüş gösterdi. Kutuplardaki buz tabakalarının ve dağ buzullarının erimesi bu değişiklikte rol oynadı.

Yeraltı su kullanımı ve etkileri

1993-2010 yılları arasında yeraltından çekilen toplam 2 trilyon ton su, içme ve tarımsal sulama amacıyla kullanıldıktan sonra denize boşaltıldı. Bu büyük su kütlesinin yer değiştirmesi, Dünya'nın dönüş hareketinde de küçük değişiklikler yarattı. Önceki tahminler deniz seviyesinin 6 mm yükseldiğini gösterirken, yeni araştırmalar bu etkileri doğruluyor.