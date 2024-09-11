Singapurlular hızla yürüyor

Singapur, yapılan araştırmalara göre dünyanın en hızlı yürüyen ülkesi unvanını aldı. Singapurlular, 10 saniyede tam 19 metre yürüyor, bu da ortalamanın çok üzerinde.

Şehir yaşamı etken

Araştırmaya göre yoğun şehir hayatı, hızlı yürüme alışkanlığını artıran faktörlerden biri. Kalabalık alanlar ve hızlı tempolu yaşam, Singapurluların adımlarını hızlandırıyor.

Fiziksel ve zihinsel katkılar

Yürüme hızının sadece zaman kazandırmakla kalmadığı, aynı zamanda hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığı biliniyor.

Diğer hızlı yürüyen ülkeler

Singapur’u takip eden diğer hızlı yürüyen ülkeler arasında İngiltere, Japonya ve Çin de bulunuyor. Bu ülkelerde de şehirlerdeki hızlı tempo dikkat çekiyor.