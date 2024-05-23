Huawei Pura 70 Ultra, rakiplerini geride bıraktı
Huawei Pura 70 Ultra, genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle sektörün en büyük rakiplerini geride bırakarak DXOMARK'ta 163 puan aldı. Bu puanla Huawei Pura 70 Ultra, şu ana kadar DXOMARK tarafından test edilen tüm akıllı telefonlar arasında en yüksek puanı alan cihaz oldu.
Pura 70 Ultra'nın başarısını sağlayan özellikler
Ultra Hızlı Anlık Çekim: Saatte 300 kilometreye kadar yüksek hızlı fotoğraf çekimi imkanı
Ultra Parlak Pop-Out Camera: 8,4 mm ince gövdeye sığdırılan 1 inç sensör boyutu ve F1.6 geniş diyafram açıklığı
Yeni Nesil Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera: Sektörün en büyük F2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamerası
Gelişmiş Otomatik Odaklama: Tüm koşullarda doğruluk ve yüksek hız sunan otomatik odaklama sistemi
Geniş Dinamik Aralık: Olağanüstü kontrast ve renkler sunan geniş dinamik aralık
Düşük Işık Performansı: Düşük ışıkta bile düşük gürültü seviyeleri ile net ve keskin fotoğraflar
DXOMARK değerlendirmesi
DXOMARK, incelemesinde Huawei Pura 70 Ultra'nın kamerasının her açıdan olağanüstü bir performans sergilediğini belirtiyor. Özellikle otomatik odaklama, dinamik aralık ve makro fotoğrafçılık konusunda kamera büyük övgü topluyor.