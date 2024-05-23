Huawei Pura 70 Ultra, rakiplerini geride bıraktı

Huawei Pura 70 Ultra, genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle sektörün en büyük rakiplerini geride bırakarak DXOMARK'ta 163 puan aldı. Bu puanla Huawei Pura 70 Ultra, şu ana kadar DXOMARK tarafından test edilen tüm akıllı telefonlar arasında en yüksek puanı alan cihaz oldu.

Pura 70 Ultra'nın başarısını sağlayan özellikler

Ultra Hızlı Anlık Çekim: Saatte 300 kilometreye kadar yüksek hızlı fotoğraf çekimi imkanı

Ultra Parlak Pop-Out Camera: 8,4 mm ince gövdeye sığdırılan 1 inç sensör boyutu ve F1.6 geniş diyafram açıklığı

Yeni Nesil Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera: Sektörün en büyük F2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamerası

Gelişmiş Otomatik Odaklama: Tüm koşullarda doğruluk ve yüksek hız sunan otomatik odaklama sistemi

Geniş Dinamik Aralık: Olağanüstü kontrast ve renkler sunan geniş dinamik aralık

Düşük Işık Performansı: Düşük ışıkta bile düşük gürültü seviyeleri ile net ve keskin fotoğraflar

DXOMARK değerlendirmesi

DXOMARK, incelemesinde Huawei Pura 70 Ultra'nın kamerasının her açıdan olağanüstü bir performans sergilediğini belirtiyor. Özellikle otomatik odaklama, dinamik aralık ve makro fotoğrafçılık konusunda kamera büyük övgü topluyor.