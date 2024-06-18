SEMPORNA: Telekom Malaysia Bhd ™ tarafından Pulau Bum Bum’daki sakinlere yüksek hızlı internet kapsamı sağlamak için kullanılan Free-Space Optical Communication (FSO) teknolojisi, ülkenin diğer bölgelerinde de kullanılma potansiyeline sahip.

Optik iletişim teknolojisi

FSO teknolojisi, internet erişim sorunlarını çözme potansiyeline sahip. Bu teknoloji, özellikle internet erişiminin zor olduğu alanlarda önemli bir çözüm sunuyor. FSO, optik iletişim teknolojisi kullanarak veri iletimini sağlar.

Dijital hizmetlere erişimi genişletebilir

FSO teknolojisi, internet erişimine engel olan coğrafi engelleri aşmayı mümkün kılar. Bu, hem bireylerin hem de işletmelerin internete erişimini artırabilir. Ayrıca bu teknoloji, dijital hizmetlere erişimi genişletebilir.

Hız kazanacak

FSO teknolojisinin daha geniş ölçekte uygulanması, internet erişimini genişletebilir ve dijital hizmetlerin kullanılabilirliğini artırabilir. Ayrıca bu teknoloji, dijital dönüşümde önemli bir rol oynayabilir.