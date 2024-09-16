Gayri resmi olarak "dünyanın en yaşlı kedisi" unvanını taşıyan Rosie, 33 yaşında hayatını kaybetti. Kaplumbağa kabuğu desenli bu sevgi dolu kedi, Norfolk'un Norwich kentinde, 73 yaşındaki sahibi Lila Brissett'in yanında huzur içinde son nefesini verdi.

Rosie, uzun ve rahat yaşam sürdü

Rosie, 90'lı yıllarda bir kedi barınağından Lila Brissett tarafından evlat edinilmişti. Yavru yaşta barınağa bırakılan Rosie, ilk ailesinin kızının kedi alerjisi nedeniyle yeni bir yuva arayışına girmişti. Lila, daha önce de istismar edilmiş bir kedi ve sokak köpeği sahiplenmişti ve Rosie'yi de bu özel ilgisiyle evine aldı.

Rosie, 33 yıl süren hayatında büyük bir sevgi gördü. Lila Brissett, kedisinin "gün boyu pencere kenarında uyuduğunu" ve "rahat bir yaşam sürdüğünü" belirtti. Rosie'nin yaşamı boyunca geçirdiği anılar ve sahipleriyle olan özel bağ, Lila için büyük bir değer taşıyor.

"Dünyanın en yaşlı kedisi"

Rosie, gayri resmi olarak "dünyanın en yaşlı kedisi" unvanını taşıyordu. Guinness Dünya Rekorları, geçen yıl Lila'ya Rosie'yi bu unvan için aday göstermesi konusunda tavsiyede bulunmuştu, ancak Lila başvuru yapmayı tercih etmedi.

Guinness Dünya Rekorları’na göre, şu anda resmi olarak kaydedilen en yaşlı kedi, İngiltere'nin Orpington bölgesinden 27 yaşındaki Flossie'dir. Tüm zamanların en yaşlı kedisi ise 1967'den 2005'e kadar yaşamış olan, Teksas, Austin’den 38 yaşındaki Creme Puff'tır.

Lila: "Onu çok özlüyorum, birçok güzel anımız var"

Rosie'nin uzun yaşamı, birçok insanın hayatına dokundu ve onunla geçirilen zaman, Lila için büyük bir anlam taşıdı. Lila, Rosie’nin ölümünün ardından “Onu çok özlüyorum. Ancak birçok güzel anımız var ve birlikte geçirdiğimiz zamandan mutluyum” dedi.

Rosie'nin hayatı boyunca gösterdiği sevgi ve huzur, onu tanıyan herkes için unutulmaz bir anı olarak kalacak. Gururlu sahibi Lila, Rosie’nin her gün Purina One mama ile beslendiğini ve “kıyameti koparırdı” diyerek onun ne kadar seçici olduğunu da ekledi.