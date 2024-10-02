ABD’nin oturum ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuru süreci DV2026 için bugün itibarıyla başladı. Başvurular, 2 Ekim 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 19:00’da açıldı ve 5 Kasım 2024, saat 20:00'de sona erecek. Başvurular yalnızca dvprogram.state.gov adresinden yapılmaktadır.
Kimler başvurabilir?
DV2026 başvurusu için bazı temel şartlar bulunuyor:
- Yaş ve Eğitim: Başvuru sahiplerinin 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olması gerekmektedir. Lise mezunu olmayanlar için, son 5 yıl içinde eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olma şartı aranmaktadır.
- Aile Üyeleri: Evli olan başvuru sahipleri, eşleri ve 21 yaş altındaki çocuklarını da başvuruya ekleyebilirler.
- Fotoğraf: Başvuruda kullanılacak fotoğrafın güncel olması önemlidir.
- Dil Şartı: Başvuru için İngilizce dil şartı bulunmamaktadır.
- Onay Numarası: Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) saklanmalıdır.
Başvuru adımları neler?
Başvuru süreci oldukça basittir. İşte adımlar:
- Başvuru Sayfası: dvprogram.state.gov adresine gidin.
- Buton Seçimi: Ekranda üç buton göreceksiniz:
- DV-2026 Instructions: Başvuru şartları için ayrıntılı bilgi.
- Photo Tool/Photo Instruction: Fotoğraflar hakkında bilgi.
- Begin Entry: Başvuru ekranına giriş yapmak için bu butona tıklayın.
- Doğrulama Kodu: Giriş ekranında doğrulama kodunu girip "Submit" butonuna tıklayın.
- Form Doldurma: Karşınıza çıkan formu eksiksiz olarak doldurun. İngilizce karakter düzeninde yazmaya dikkat edin.
- Submit: Formun altında bulunan "Submit" butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.
Dikkat edilmesi gerekenler!
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:
- Başvuru tamamen ücretsizdir. Hiçbir yere ücret ödeyerek şansınızı artırmanız mümkün değildir.
- Başvuru tarihiniz, çekiliş sırasını etkilemez; çekiliş tamamen rastgele yapılmaktadır.
- İkinci bir isminiz yoksa, "No Middle Name" kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ