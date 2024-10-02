ABD’nin oturum ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuru süreci DV2026 için bugün itibarıyla başladı. Başvurular, 2 Ekim 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 19:00’da açıldı ve 5 Kasım 2024, saat 20:00'de sona erecek. Başvurular yalnızca dvprogram.state.gov adresinden yapılmaktadır.

Kimler başvurabilir?

DV2026 başvurusu için bazı temel şartlar bulunuyor:

  • Yaş ve Eğitim: Başvuru sahiplerinin 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olması gerekmektedir. Lise mezunu olmayanlar için, son 5 yıl içinde eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olma şartı aranmaktadır.
  • Aile Üyeleri: Evli olan başvuru sahipleri, eşleri ve 21 yaş altındaki çocuklarını da başvuruya ekleyebilirler.
  • Fotoğraf: Başvuruda kullanılacak fotoğrafın güncel olması önemlidir.
  • Dil Şartı: Başvuru için İngilizce dil şartı bulunmamaktadır.
  • Onay Numarası: Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) saklanmalıdır.

Başvuru adımları neler? 

Başvuru süreci oldukça basittir. İşte adımlar:

Cibuti açıklarında iki göçmen botu battı: 45 ölü, 111 kayıp Cibuti açıklarında iki göçmen botu battı: 45 ölü, 111 kayıp
  1. Başvuru Sayfası: dvprogram.state.gov adresine gidin.
  2. Buton Seçimi: Ekranda üç buton göreceksiniz:
    • DV-2026 Instructions: Başvuru şartları için ayrıntılı bilgi.
    • Photo Tool/Photo Instruction: Fotoğraflar hakkında bilgi.
    • Begin Entry: Başvuru ekranına giriş yapmak için bu butona tıklayın.
  3. Doğrulama Kodu: Giriş ekranında doğrulama kodunu girip "Submit" butonuna tıklayın.
  4. Form Doldurma: Karşınıza çıkan formu eksiksiz olarak doldurun. İngilizce karakter düzeninde yazmaya dikkat edin.
  5. Submit: Formun altında bulunan "Submit" butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Dikkat edilmesi gerekenler!

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

  • Başvuru tamamen ücretsizdir. Hiçbir yere ücret ödeyerek şansınızı artırmanız mümkün değildir.
  • Başvuru tarihiniz, çekiliş sırasını etkilemez; çekiliş tamamen rastgele yapılmaktadır.
  • İkinci bir isminiz yoksa, "No Middle Name" kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ