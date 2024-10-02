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Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

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DV2026 başvurusu için bazı temel şartlar bulunuyor:

ABD ’nin oturum ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuru süreci DV2026 için bugün itibarıyla başladı. Başvurular, 2 Ekim 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 19:00’da açıldı ve 5 Kasım 2024, saat 20:00'de sona erecek. Başvurular yalnızca dvprogram.state.gov adresinden yapılmaktadır.

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