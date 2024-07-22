Türk Dil Kurumu (TDK), egzoz kelimesinin doğru yazımının "egzoz" olduğunu belirtmektedir. Kelimenin yanlış yazım biçimleri arasında egzos, egsoz ve egsos gibi kullanımlar bulunmaktadır.
Egzoz, içten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazını ifade eder. Özellikle araç teknolojisi ve çevre kirliliği konularında sıklıkla kullanılan bir terimdir.
Doğru: "Arabanın egzozundan yoğun duman çıkıyor."
Yanlış: "Bu bölgede egzos dumanı çok fazla, hava kirli."
Türk Dil Kurumu'nun dilimizin zenginliğini korumak ve doğru kullanımını teşvik etmek amacıyla doğru yazım kurallarını belirlediği unutulmamalıdır. Egzoz kelimesinin doğru yazımı konusunda bilinçli olmak, dilimizin güçlü iletişim aracı olmasını sağlar.
Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti.'' cümlesinde toplam kaç kelimede yazım yanlışı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Cevap: c