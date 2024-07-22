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Türk Dil Kurumu'nun dilimizin zenginliğini korumak ve doğru kullanımını teşvik etmek amacıyla doğru yazım kurallarını belirlediği unutulmamalıdır. Egzoz kelimesinin doğru yazımı konusunda bilinçli olmak, dilimizin güçlü iletişim aracı olmasını sağlar.

Doğru: "Arabanın egzozundan yoğun duman çıkıyor." Yanlış: "Bu bölgede egzos dumanı çok fazla, hava kirli."

Egzoz, içten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazını ifade eder. Özellikle araç teknolojisi ve çevre kirliliği konularında sıklıkla kullanılan bir terimdir.

Türk Dil Kurumu ( TDK ), egzoz kelimesinin doğru yazımının "egzoz" olduğunu belirtmektedir. Kelimenin yanlış yazım biçimleri arasında egzos , egsoz ve egsos gibi kullanımlar bulunmaktadır.

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