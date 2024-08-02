Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken düşen helikopterdeki beş personelin kurtulduğunu bildirdi.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile iki söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Alevlere müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan "Mi-8" tipi bir helikopter, saat 16.20 sularında düştü.

Suya düşen helikopterdeki üçü Rus uyruklu beş mürettebat için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurtarılan beş personel, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Helikopterin sudan çıkarılması ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Vali Köşger, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için iki helikopterin havalandığını söyledi.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki beş personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" dedi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür beş kişilik mürettebat sağlıklı şekilde kurtarıldı. Hemen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopteriyle hastaneye nakilleri yapıldı. Yangına arkadaşlarımız müdahale ediyor" ifadesini kullandı.

Yerlikaya'dan "Geçmiş olsun" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken düşen helikopterden sağ kurtulan personele geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adana Kozan'da meydana gelen orman yangınına müdahalede bulunan ve Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopter maalesef Gökdere Barajı'ndan su alırken kırıma uğradı. En büyük tesellimiz helikopterde görev yapan beş personelin, kazadan sağ olarak kurtarılması. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğü personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizi korusun."