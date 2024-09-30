Ebso Meclis Üyesi Kora Ege'de 1 Milyon 764 Bin Ton Kağıt Üretildi

19. Kağıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Birimi Komite Üyesi ve EBSO Meclis Üyesi Ferit Kora, kâğıt üretiminde ormanların yerine sanayi ormanlarının kullanımına dikkati çekerken Ege Bölgesi'nin ise bu yıl 1 milyon 764 bin ton kâğıt üretildiğine dikkati çekti.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) Eylül ayı olağan Meclis toplantısı, yeterli çoğunluğun oluşmasında EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu'nun öncülüğünde başladı. EBSO'nun meclis toplantısına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) protokol okulu Çınarlı Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi'nin sporcuları ve okul müdürü, antrenör ve beden eğitimi öğretmeni katıldı. TOBB'un protokol okulundan 4 sporcu Avrupa 3.,4. ve 5'incisi iken biri halter branşında milli takımda, iki sporcu ise tekvandoda dünya birincisi öğrencileri katıldı.

1 milyar 700 milyon dolar üretim

19. Grup Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Birimi Komite Başkanı Ferit Kora, ülkedeki kâğıt üretimine değindi. Türkiye'de 7 milyon ton kâğıt üretimine dikkati çeken Kora, "Türkiye'deki tüm üretim kapasitesi 7 milyon ton. 3,5 milyon tonu kraft kâğıdı, 1,5 milyon tonu karton ve 500 bin tonu da ofset kağıdı. Ege Bölgesi, toplamda 2024 yılı itibarıyla 1 milyon 764 bin ton kâğıt üretimi gerçekleştirdi. Türkiye'de büyük bir tonajı temsil ediyoruz. Kağıt ve kağıt karton ürünleri ihracatında 2023 yılında 2 milyar 500 milyon dolar. Yüzde 20'sinin biraz üzerini Ege Bölgesin'den ihracat yapılmış. 2024 Ocak ve Ağustos aylarında 1 milyar 700 milyon dolar ihracatını 375 milyon doları ise Ege Bölgesinde gerçekleşti. Aydın Söke'de, İzmir Kemalpaşa'da yeni kurulan fabrikalarda aşağı yukarı 600 bin ton Ege'ye gelecektir. Bu da Türkiye için çok büyük önem arz ediyor. Bu sebeple de ülkemizin ekonomisine istihdam ve katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Kâğıdın yüzde 85'i üretime katılıyor

Başkan Kora, Ülkemizde kâğıt konusunda genelde 'ormanları tüketiyoruz' söylemi akıllara geliyor. Belirli kâğıdın üretimden kullanılan selüloz, maalesef Türkiye'de ve yurt dışındaki 120 yıl önce firmanın 8 tane sanayi ormanı var. 1 numaları ormanı kesip selülozu üretiliyor. 6, 7 yılda büyüyen ağaçlar bunlar. Çeşitleri de var bunların. Aynı 8 orman, kendi içinde bir devrimdir. Bunlar ise sanayi ormanıdır. Kesinlikle kâğıt üretiminde tabiat ormanı tüketilmiyor. Ne Brezilya'da, Portekiz, İsveç, Fransa ve Endonezya'da da durum aynıdır. Hepsi sanayi ormanını tüketiyor. Diğer taraftan özellikle kraft kağıttan ve benzeri üretiminde hergün çöplere atılan binlerce ton kâğıtlar, üretimde ham madde olarak kullanılıyor. Türkiye'de ayrıştırılmış çöpler konusunda çok gerideyiz. Ayrıştırılmış kâğıt, alüminyum, cam ve diğer çöpler gibi evden başlayan eğitimle bu ayrıştırma çok fazla olmakta. Gelişmiş ülkelerde geri dönüşüme giden kâğıtların yüzde 85'i tekrar ekonomiye, üretime geri kazandırılıyor" dedi.