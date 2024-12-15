Düzce'nin Yığılca ilçesinde oynanan Süper Amatör Lig maçında, futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, taraftarların da dahil olduğu büyük bir olay halini aldı. Olayda 8 kişi hafif yaralanırken, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yığılcaspor ve Aziziyespor arasında oynanan maçta kavga çıktı

Bugün oynanan Düzce Süper Amatör Lig A Grubu karşılaşmasında Yığılcaspor ile Aziziyespor karşı karşıya geldi. Maçın 2. yarısında, futbolcular arasında başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve yumrukların atıldığı büyük bir kavgaya dönüştü. Taraftarlar da olaya dahil olarak gerginliği artırdı.

Polis ve jandarma müdahale etti: 8 kişi yaralandı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı biber gazıyla sonlandırdı. Jandarma ekipleri ise havaya ateş açarak tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kavga sonucunda 8 kişi hafif yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.