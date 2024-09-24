E-Ticaretin bugünü ve geleceği, 1 Ekim 2024'te Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek **E-Ticaret Farkındalık Zirvesi**'nde kapsamlı bir şekilde ele alınacak. 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek zirve, sektörün uzman isimlerini bir araya getirecek. Katılımcılar, e-ticaret dünyasındaki en son gelişmeler ve gelecekteki yenilikler üzerine bilgi paylaşımında bulunacak.

Dokare Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı ile İdeasoft tarafından organize edilen zirve, e-ticaretin geleceğini şekillendiren stratejilerin ve entelektüel birikimlerin paylaşılacağı bir platform olacak. Zirvede, geçmişin değerleri korunarak yeni dünya gerçekleri ile entegrasyonun nasıl sağlanacağı üzerine derinlemesine tartışmalar yapılacak.

Zirve, e-ticarette fark yaratmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor

Etkinliğin ana teması, e-ticarette rutin iş yapma modellerinin dışına çıkarak fark yaratmak isteyen katılımcılara rehberlik etmek. Kıvılcım Mert Yönetim Danışmanlığı Sahibi ve İşletme Doktoru **Kıvılcım Mert**, bu zirvenin e-ticaret dünyasında verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odağında farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirtti. Mert, etkinliğin aynı zamanda bilim ve dijital dönüşüm ekseninde nitelikli markalar yaratmak isteyenlere ilham vereceğini vurguladı.

Zirvede, global trendlerin ışığında e-ticaret stratejileri geliştirmenin yanı sıra, nesiller arası bilgi aktarımıyla sektöre yeni bakış açıları kazandırılması amaçlanıyor. Dijital Dönüşüm İşletme Doktoru **Necdet Kırmızıtoprak** da etkinliğin, şirketler ve kurumlar için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu tür organizasyonlarla e-ticarette farkındalık yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

E-Ticaret Farkındalık Zirvesi Programı

13.30 Açılış Konuşmaları

14.00IdeaSoft& Alibaba.com Paneli Kubilay Gençkan& İbrahim Vıcıl

14.30 Ömer Erkmen: Genç Girişimciler Paneli

15.30 E-İhracat Teşvikleri- Advance Danışmanlık

15.50 Prof. Cumhur Coşkun Küçüközmen & Aylin Ketenci Kadın, Yapay Zekâ ve E-Ticarette Kelimelerin Gücü

16.20 Şeref Oğuz & Kıvılcım Mert Paneli: Ticaretin Yeni Yüzyılı ve Geleceği

17.10 Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Paneli: Necdet Kırmızıtoprak& Kıvılcım Mert

17.35 Psikolog İrem Güngör: İnternette Alışverişte Psikolojik Etkiler ve Eğilimler