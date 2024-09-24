Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, beyaz önlüklerini giyerek sağlık sektörüne adım atmanın gururunu yaşadı. Törende EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da öğrencilere eşlik ederek onlara meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Beyaz önlük heyecanı: Genç sağlıkçılar ilk adımlarını attı

Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilen beyaz önlük giydirme törenlerinde, tıp ve diş hekimliği öğrencileri mesleğe ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşadı. Törenlere Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, fakülte yöneticileri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Tıp Fakültesi’nde düzenlenen törende Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, hem ulusal hem de uluslararası alanda sağlık hizmetleri ve eğitimi ile önemli bir konuma sahiptir" dedi.

Tıp fakültesi'nden geleceğin doktorlarına mesaj

Tıp Fakültesi'nde yapılan törende Prof. Dr. Budak, "Sağlık Ege Üniversitesi için büyük bir sorumluluktur. Sizler, bu köklü kurumun geleceğini şekillendirecek olan gençlersiniz" diyerek öğrencilere önemli mesajlar verdi. Üniversitenin A Plus statüsündeki hastanesinin bölgede ve Türkiye'de önemli bir sağlık hizmeti sunduğunu belirten Budak, genç doktor adaylarına akademik yaşamlarında her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük heyecanı

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde de beyaz önlük giyme töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Prof. Dr. Budak, "Diş Hekimliği Fakültemiz uluslararası sıralamalarda ilk 200’de yer alarak hem akademik başarılarıyla hem de sağlık hizmetleriyle ön plana çıkıyor" dedi. Genç diş hekimi adaylarına seslenen Budak, beyaz önlüklerin kutsallığını vurguladı ve mesleğin etik değerlerinin önemini hatırlattı.

Sağlık eğitiminde kalitenin adresi: Ege Üniversitesi

Törenlere katılan diğer akademisyenler de Ege Üniversitesi’nin eğitimdeki kalitesine vurgu yaparak, öğrencilerin kariyerlerinde bu büyük fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Hem Tıp Fakültesi hem de Diş Hekimliği Fakültesi'nde uluslararası standartlarda eğitim imkânları sunulduğunu dile getiren konuşmacılar, öğrencilerin sağlık sektörüne güçlü bir donanımla adım attığını ifade ettiler.