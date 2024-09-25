EA, gerçek ve sanal sporları bir araya getiren yeni bir sosyal uygulama geliştirdiğini duyurdu. EA Sports FC motoruna dayalı uygulama, ESPN gibi spor uygulamalarına benzer şekilde haberler, skorlar, istatistikler ve önemli anları içerecek. Ancak bu uygulamanın farkı, EA’nın popüler spor oyunlarıyla bağlantılar ve oyun içi ödüller sunması olacak.

EA Baş Deneyim Sorumlusu David Tinson, uygulamanın kullanıcıların favori sporlarını takip etmelerini sağlarken, Ultimate Team kartları gibi ödüllerin kilidini açma fırsatları sunacağını açıkladı. Tinson, “Hedefimiz, taraftarların sporlarla ilgisini canlı tutarken, aynı zamanda oyun içi ödüllerle etkileşimlerini artırmak” dedi.

Yapay zeka destekli simülasyonlar

Uygulama, gerçek hayattaki önemli anları sanal dünyada yeniden canlandırarak, kullanıcıların farklı açılardan izleyebileceği sanal sahneler sunacak. Ayrıca, yapay zeka destekli simülasyonlar ile yaklaşan maç sonuçlarını tahmin edebilme ve kullanıcıların kendi simülasyonlarını oluşturabilme imkanı da sunulacak.

Başlangıçta futbola odaklanacak olan uygulama, zamanla NHL, F1 ve NCAA Football gibi EA’nın diğer popüler spor oyunlarına da destek sunacak. Space'te soft launch ile sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan uygulama, iOS ve Android cihazlarda erişilebilir olacak.