Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Ege Belediyeler Birliği Başkanı (EBB) ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, özel bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Zeyrek, "Bugün İzmir'de balık ölümleri ve Körfez kokusuyla mücadele ediyor. Sanmayın sadece İzmir bunlarla mücadele ediyor. Gediz nehrinin kirliliği, tarımsal alanların ve toprakları da ekilemez hale getirdi. Bizler de bu konuda mücadele ediyoruz. İzmir Körfezi'ni kirleten en önemli etken Gediz'dir" ifadelerini kullandı.

Ortak akıl yönetimi

Başkan Zeyrek, Ege Planlama Ajansı'nın hayata geçmesiyle Ege'nin tüm bölgelerini de dikkate alarak "Sokak hayvanları ise hepimizin ortak sorunudur. Bununla ilgili masaya konunun muhataplarını, veteriner odalarını, sokak hayvanlarıyla bilgili olan sivil toplum kuruluşlarını da davet ettik. Ortak çözüm için de ortak akılla yürütülmesini istedik. Tüm illerimizde de bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Sorunun tek başına çözülmesi bazı noktalarda imkansız. Burada ise ortak akıl ve ortak birliktelikle çözülmesi önem taşır. Ege Planlama Ajansı'nın alt yapısında ortak insan kaynağı, ortak paydaşlar yapılaşması yer alır. Önümüzdeki günlerde EPA'yı hayata geçireceğiz. Kent ve bölgemizin sorunları saymakla bitmez. Üreticiler, GEDİZ'deki atıklarla tarıma büyük zararı veriliyor. Kentsel dönüşüm, kentlerdeki çarpık yapılaşma, genç işsizlik ve diğerleri ülkemizin ortak sorunlarıdır. Ama bunların çözümü noktasında ortak akılla ve el birliğine çok önem veriyoruz" diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecileri tehdit etmesine karşın tepki gösterip "Ben, tehdit edilen, şiddete maruz kalan ve düşüncelerinden dolayı hapiste olan tüm basın mensuplarının bugün de yarın da hep yanında olacağım" şeklinde konuştu.

Sanayi ve endüstriyel planlamalar kopuk

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaptığı açıklamada ise İzmir ve ülkenin susuzlukla başbaşa kaldığına dikkat çekildi. Başkan Tugay, "Önemli bir karar EPA'nın var olması. Seçimde birkaç defa böylesi bir şeyler söyledim. Ege Bölgesini bütün olarak düşünmek gerekiyor ve sorunları da yönetirken bütüncül bakış açısıyla ele alınması gerekiyor. Sadece Körfez ile ilgili sorun yok, Gediz nehrinden önemli kirlilik sorunu var. Bu kirliliği de takip etmek bir zorunluluktur. Çözümü için ise daha iyi üretime destek verilmeli. Ama bugün genel olarak Türkiye'nin tamamında ve susuzluk sorunu var. Su kaynaklarını kaybediyoruz ve akarsular kuruyor. Tarım ise ciddi sorunlar yaşıyor. Temel ihtiyaçların su sorunu artık yaklaşıyor. Gidişe bakıldığında önümüzdeki yıllarda kuraklık ve susuzluk ise giderek artacaktır. Bu su yönetimi de şehirlerin sınırları içerisinde düşünmek doğru değil. Bu bölgesel düşünmek gerekiyor. Burada İzmir'in suyunun bir bölümünün Manisa'dan geldiğini, Gördes'ten geldiğini hatırlamak lazım. Manisa ve Balıkesir taraflarından su kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek lazım. Şehirlerimizi birbirleriyle lojistik bağlantılarını da bilmek gerekiyor. Ege'nin genel olarak tarımsal ve sanayi ile ihracatının da İzmir limanı üzerinden yapılıyor. Şimdi ise bu lojistik deniz ticareti Aliağa Limanı'ndan yapılıyor. Benim çok önemsediğim şey ise Ege'nin tüm illeri kardeş olmasıdır. Kültürel ve sosyal yaşantıları vardır. STK'ler de birbirine çok yakındır. Ancak sanayi ve endüstriyel planmalar maalesef kopuk bir şekilde bugüne kadar getirdik. Ege'nin birbirine yarışan değil de birbirlerini destekleyen bir sanayi yapısı olmalı. Birbirini tamamlayan iller olmalıdır. Bunu da konuşmak gerekiyor. Bunu da hepsinin CHP'nin kazandığı bir dönemde Ege Belediyeler Birliğinin çatısı altında çalışmak düşüyor. Her birimizin her anlamda vereceği katkıyla da yapılacak çalışmaları iş bölümü ve görev paylaşımıyla EPA'nın bugün ve geleceği için çalışacağız. Başarılı bir çalışma olacaktır" ifadelerine yer verdi.