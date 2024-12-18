İstanbul Aile Mahkemesi, Ebru Şallı'nın başvurusu üzerine, Uğur Akkuş'a 1 ay süreyle Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmama kararı verdi.

Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılında evlendiği iş adamı Uğur Akkuş tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını ve tehditlere maruz kaldığını duyurmuştu. Ayrıca, Akkuş'u 5 aydır görmediğini belirten Şallı, can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade ederek korunma talebinde bulundu. Mahkeme, Ebru Şallı'nın talebini kabul ederek, Akkuş’un 1 ay boyunca eşiyle iletişime geçmesini ve ona yaklaşmasını yasakladı.

Mahkeme, Uğur Akkuş'a Cezai Yaptırım Uyguladı

Mahkeme, Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’ya yönelik şiddet, tehdit, hakaret ve küçük düşürme gibi söz ve davranışlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu kararın ihlali durumunda Akkuş’un 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsine çarptırılabileceği ifade edildi. Bu gelişme, şiddet mağdurlarına yönelik verilen hukuki koruma kararlarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.