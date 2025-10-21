Halka arz takvimine yeni eklenen Ecogreen Enerji, yatırımcıların ilgisini çekiyor. ECOGR kodlu hissesi 22-24 Ekim tarihleri arasında talep toplayacak ve 10,40 TL fiyatla satışa sunulacak.
Talep toplama tarihleri ve fiyat
Ecogreen Enerji’nin halka arzı, yarından itibaren başlıyor. Talep toplama süreci 22, 23 ve 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arz sonrasında hisse borsada işlem görmeye başlayacak.
Hisse başına satış fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi. Şirket, yatırımcılara eşit dağıtım uygulayacak.
Olası lot dağılımı
Şirket tarafından henüz netleşmeyen lot dağılımına ilişkin tahmini bilgiler ise şöyle:
|Katılım Tutarı
|Tahmini Lot Miktarı
|Toplam Tutar (TL)
|150 Bin TL
|294 Lot
|3.057 TL
|250 Bin TL
|176 Lot
|1.830 TL
|350 Bin TL
|126 Lot
|1.310 TL
Yatırımcılar süreci takip ediyor
Halka arz ile ilgilenen yatırımcılar, talep toplama başlangıcını bekliyor. Uzmanlar, eşit dağıtım uygulanacak olması nedeniyle talebin yoğun olabileceğine dikkat çekiyor.