İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı için Ülkü Doğan aday oldu

Halka arz ile ilgilenen yatırımcılar, talep toplama başlangıcını bekliyor. Uzmanlar, eşit dağıtım uygulanacak olması nedeniyle talebin yoğun olabileceğine dikkat çekiyor.

Şirket tarafından henüz netleşmeyen lot dağılımına ilişkin tahmini bilgiler ise şöyle:

Hisse başına satış fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi. Şirket, yatırımcılara eşit dağıtım uygulayacak.

Ecogreen Enerji’nin halka arzı, yarından itibaren başlıyor. Talep toplama süreci 22, 23 ve 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arz sonrasında hisse borsada işlem görmeye başlayacak.

Halka arz takvimine yeni eklenen Ecogreen Enerji, yatırımcıların ilgisini çekiyor. ECOGR kodlu hissesi 22-24 Ekim tarihleri arasında talep toplayacak ve 10,40 TL fiyatla satışa sunulacak.

