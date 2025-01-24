Edirne’den Havsa istikametine seyir halinde olan 39 AAP 660 plakalı otomobil, sürücüsü Y.E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Olay, Kırklareli Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sıkışan sürücü kurtarıldı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı inceleme başlattı. Yol güvenliği sağlanırken, kazanın meydana geldiği bölgede trafik kontrollü bir şekilde devam etti.