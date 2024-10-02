Edremit Belediyesi, belediyenin mali durumunu iyileştirmek için kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan taş kırma makinesi, atık malzemeleri geri dönüştürerek belediyeye ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor.

Belediye, özellikle doğalgaz ve altyapı çalışmalarından çıkan eski parke taşları ve diğer atık malzemeleri, taş kırma makinesi sayesinde yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Bu sayede atık malzemeler dolgu malzemesi olarak altyapı projelerinde değerlendiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir ile İş Birliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde yürütülen bu çalışma sayesinde, son bir ayda 10 bin ton malzeme elde edildi ve yaklaşık 3 milyon liralık tasarruf sağlandı. Bu önemli adım, hem çevreye katkıda bulunuyor hem de belediyenin mali yapısını güçlendiriyor.

Başkan Ertaş’tan Açıklama

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyenin ekonomik kaynaklarını daha verimli kullanmaya büyük önem verdiklerini belirterek, “Taş kırma makinesi sayesinde hem maliyetlerimizi düşürüyoruz hem de atık malzemeleri çevre dostu bir şekilde değerlendiriyoruz. Belediye olarak her harcama kaleminde tasarrufa gidiyoruz ve bu çalışma da bunun en somut örneği” dedi.