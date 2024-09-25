Edremit Belediyesi tarafından Altınoluk Mahallesi’nde inşa edilen Asiye Çifci Kreş ve Gündüz Bakımevi, minik öğrencilerini kabul etmek için gün sayıyor. 3-6 yaş grubundaki çocuklara güvenli bir eğitim ortamı sunmayı hedefleyen bu yeni kurum, Edremit Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek. Kreşin açılmasıyla birlikte, bölgedeki aileler için önemli bir sosyal destek sağlanmış olacak.

Çalışan Ailelere Büyük Kolaylık

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu projenin bölge halkı için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Ertaş, "Asiye Çifci Kreş ve Gündüz Bakımevi, çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması ve çalışan ailelerin üzerindeki yükün hafifletilmesi adına önemli bir adım. Bu sosyal sorumluluk projemiz, belediyemizin halk odaklı hizmet anlayışının bir yansımasıdır" dedi. Kreş, sadece bir eğitim merkezi olmanın ötesinde, çocukların bakım ve gelişimine de katkıda bulunacak.

Hayırseverlere Teşekkür

Başkan Ertaş, projenin hayata geçmesinde katkı sağlayan hayırseverlere de özel teşekkürlerini iletti. "Toplumumuzun dayanışma ve yardımlaşma ruhu, böylesi projelerin başarısında büyük rol oynuyor. Asiye Çifci Kreş ve Gündüz Bakımevi, geleceğin teminatı olan çocuklarımız için büyük bir yatırım olacak" diye konuştu.

Kayıtlar Başladı

Kreş için öğrenci kayıtları başladı ve ailelerin, 3-6 yaş arası çocuklarını kayıt ettirmek için Edremit Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği duyuruldu. Başvuru süreciyle ilgili detaylar belediyenin resmi kanallarından paylaşılmaya devam edecek.