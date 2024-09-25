Süper Lig'de namağlup ilerleyen ve son olarak Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 6. sıraya yerleşen Göztepe, Brezilyalı oyuncularının katkılarıyla dikkat çekiyor. Kadrosunda 5 Brezilyalı futbolcu bulunduran İzmir ekibinde bu oyuncular, 5 maçta sergiledikleri performansla tam not aldı.

Forvet Romulo, geçen sezonki formunu bu sezona da taşıyarak 445 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe ile Bodrum FK ağlarını sarsarak 2 gol kaydetti. Savunmada Heliton ise 450 dakika boyunca gösterdiği sağlam performansla dikkat çekti ve Alanyaspor karşısında gol sevinci yaşadı.

Sol bek Djalma Silva, hem savunma hem de hücumda etkili bir oyun sergileyerek 1 gol ve 1 asistle beğeni topladı. Forvet Juan Silva ise Kayserispor maçında ilk golünü kaydetti. Orta sahada Victor Hugo, sahada sadece kısa bir süre almasına rağmen enerjisiyle gelecek için umut verdi. Bu Brezilyalı futbolcular, Göztepe'nin Süper Lig'deki yükselişinde önemli bir rol oynuyor.