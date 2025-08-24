Dokuz Eylül Üniversitesi’nin önceki rektörlerinden Prof. Dr. Emin Alıcı, 75 yaşında yaşamını yitirdi. 2000-2008 yılları arasında üniversiteye rektör olarak hizmet eden Alıcı, akademiye adadığı ömrü boyunca pek çok bilimsel çalışmaya ve esere imza attı.

Öğrencileri, meslektaşları ve akademi camiası tarafından saygıyla anılan Prof. Dr. Alıcı’nın vefatı, eğitim dünyasında büyük üzüntü yarattı. Bilimsel çalışmalarıyla sayısız öğrenciye yol gösteren Alıcı’nın adı, bıraktığı eserler ve akademiye kazandırdığı değerlerle yaşamaya devam edecek.

Cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı öğrenildi.