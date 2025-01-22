Edremit Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlediği “Çocuk Şenliği” etkinliği ile miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Tiyatro, yüz boyama, dans ve daha birçok aktivite çocuklara eğlenceli dakikalar sundu.

Şenlikte eğlence dolu anlar

Edremit Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları mutlu etmek amacıyla Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde “Çocuk Şenliği” düzenledi. Belediye Başkan Vekili Emre Atay, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve meclis üyelerinin de katıldığı etkinlik, çocuklar için tam bir şenlik havasında geçti. Minikler, yüz boyama ve resim boyama gibi etkinliklerin yanı sıra, Hacivat ve Karagöz oyunu ile eğlenirken, dans gösterileri ve çocuk şarkıları korosuyla da keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar yeteneklerini sergiledi

Fuaye alanında düzenlenen oyun ve aktivitelerle çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca çocukların neşesi ve coşkusu renkli görüntüler oluşturdu. Büyük ilgi gören “Çocuk Şenliği” miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik sonunda Edremit Belediyesi, çocukların yüzünü güldürmeye devam edeceklerini belirterek, benzer organizasyonların önümüzdeki dönemde de artarak süreceği müjdesini verdi.