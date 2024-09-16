Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı bir kara leylek bulan vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zamanla yarışarak leyleği veteriner hekime ulaştırdı.

Jandarma ekipleri harekete geçti

Edremit ilçesinde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu kara leyleği hemen Narlı Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Leyleğin durumunu gören jandarma ekipleri, hızlıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile iletişime geçerek leyleği veteriner hekime ulaştırmak için seferber oldu. Yaralı yavru leylek, jandarma ekiplerinin titiz müdahalesi ile veteriner hekime teslim edildi.

Leylek acilen ameliyata alındı

Veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenede leyleğin durumunun ciddi olduğu tespit edildi. Zaman kaybetmeden ameliyata alınan leylek için kurtarma operasyonu titizlikle yürütüldü. Ekiplerin gösterdiği hızlı müdahale sayesinde leyleğin kurtarılması için tüm olanaklar seferber edildi.

Vatandaşlardan jandarmaya teşekkür

Leyleğin kurtarılması için gösterilen çabalar, hem leyleği bulan vatandaş hem de diğer ilçe sakinleri tarafından büyük takdir topladı. Vatandaşlar, jandarma ekiplerinin hayvana gösterdiği şefkat ve duyarlılık nedeniyle teşekkür etti. Leyleğin ameliyat sonrası sağlık durumu yakından takip edilecek ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılması planlanıyor.