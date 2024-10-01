Mehmet Emre Genç'in haberine göre, Efeler Belediyesi Ekim ayı birinci meclis toplantısı, 26 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Tralleis Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda, ilçenin en önemli turizm noktalarından biri olan Tralleis’in turizme kazandırılması için atılacak adımlar ele alındı. Başkan Yetişkin, Tralleis’in yerel turizm açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“256 dönüm bir alan üzerine kurulu başkent”

Dünya Turizm Günü’nün önemine de değinen Başkan Anıl Yetişkin, "Geçtiğimiz Cuma günü Kuvayı Milliye Anı Evi'nde çocuklarımızı ağırladık. Bugün de Tralleis Antik Kenti’nde farkındalık yaratmak için toplandık. Hem kazı çalışmalarının sürdüğünü göstermek hem de bu çalışmaların desteklenmesi için buradayız" dedi. Tralleis’in 256 dönümlük alan üzerine kurulu bir başkent niteliğinde olduğunu belirten Başkan Yetişkin, antik kentin kanalizasyon sistemi, içme suyu altyapısı ve bölgenin en büyük alışveriş merkezi gibi özelliklerine vurgu yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Tralleis’in turizme kazandırılmasının Efeler ve Aydın’a büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, kazı çalışmalarının hızlandırılması için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

“Tralleis Efelerin olmazsa olmazıdır"

Toplantıda söz alan Efeler Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili Başkan Yetişkin’e teşekkür ederek, “Bir çevreci olarak Efeler Belediyemizin meclis toplantısını burada yapmanızdan dolayı hem kendi adıma hem de dernek üyelerim adına teşekkür ederim. Tralleis Antik Kenti, Efeler’in olmazsa olmazıdır. Meclis toplantımızın burada yapılması kamuoyunun da dikkatini bir kez daha buraya çekmiştir. Bu yönüyle de teşekkür ediyorum” dedi.