İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Gaziler Caddesi üzerindeki Basmane istikametinde sağ şeritte bir arızalı aracın bulunduğunu bildirdi. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak aracı yol dışına alma çalışmaları devam ediyor.

Bu noktadan geriye doğru oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle, güzergahı kullanacak olan değerli yol kullanıcılarına dikkatli olmaları hatırlatılıyor. Bu durum, sürücüler için beklenmedik gecikmelere neden olabilir.

Trafik akışının düzenlenmesi için gereken tüm önlemler alınırken, yol kullanıcılarının alternatif yolları değerlendirmesi öneriliyor. Güncel durumu takip etmek için lütfen gelişmeleri izlemeye devam edin!