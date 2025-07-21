Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, motosiklet sürücülerinin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Baltaköy Mahallesi’nde eğitim çalışması düzenledi.

Kask ve koruyucu ekipman kullanımı vurgulandı

" Kaskımla Güvendeyim" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde, 27 motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcısına kask takmanın önemi, koruyucu gözlük kullanımı ve diğer güvenlik ekipmanları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Sürücülerin motosiklet sınıfına uygun ehliyet bulundurmalarının gerekliliği de hatırlatıldı.

Trafik kuralları ve tescil işlemleri anlatıldı

Eğitimde ayrıca, araçların tescil işlemlerinin yapılması, reflektif yelek kullanımı ve hız limitlerine uyulmasının trafik güvenliği açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. Jandarma ekipleri, sürücülere sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Bilgilendirme faaliyetleri sürecek

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının azaltılması ve sürücülerin daha güvenli bir ortamda seyahat etmeleri için benzer bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini açıkladı.

Jandarma ekiplerinin bu tür eğitimleri düzenli olarak sürdürmesi, trafik güvenliği kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.