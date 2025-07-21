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Söke-Koçarlı karayolu üzerindeki Bıyıklı Mahallesi Mezarlık mevkiinde yapılan şok yol kontrolü sırasında, şüphelinin yanında taşıdığı poşeti fark edip tarlaya attığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri poşette yaptıkları aramada, 511 adet uyuşturucu etkili Lyrica (Galara) hap ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla önemli bir başarıya imza attı. Narkotik Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu, uyuşturucu satışı yapmak üzere ilçeye uyuşturucu getirdiği belirlenen M.B. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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