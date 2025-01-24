Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in geçtiğimiz hafta hizmete açtığı Kent Lokantası, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Besleyici ve uygun fiyatlı yemeklerin sunulduğu Halkın Sofrası, şehrin sakinlerine haftanın altı günü, 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Herkes için uygun fiyatlı, sağlıklı yemek

Kent Lokantası, her yaş grubundan ve her kesimden insanın bir arada yemek yiyebileceği bir mekan olarak halkın takdirini topluyor. Efeler halkı, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkürlerini iletti.