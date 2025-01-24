Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 20.05’te meydana gelen bina çöküşü sonrası olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakan Yerlikaya, gelişmeleri yakından takip etti.

Kritik kurtarma çalışmaları başladı

Konya Selçuklu ilçesinde saat 20.05’te çöken binanın ardından, bölgeye büyük bir kurtarma ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerindeki gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, Konya’ya hareket ederek çalışmaları koordine edeceğini açıkladı.

İhbarın ardından AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enkaz altındaki vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanı, çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.

AFAD ekipleri Türkiye’nin çeşitli illerinden sevk edildi

AFAD, olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatarak Türkiye’nin çeşitli illerinden yardım ekipleri gönderdi. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya illerinden de AFAD ekipleri destek için bölgeye yönlendirildi. Çalışmalar devam ederken, yerel ekipler ve AFAD personelinin yoğun çabası takdirle karşılanıyor.

Bakan Yerlikaya Konya'ya yola çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerindeki durumu koordine etmek üzere Konya’ya hareket etti. Kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiği ve enkaz altındaki kişilere ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.