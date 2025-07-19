Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla başlattığı yaz spor kursları, ilçede büyük ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri’nde düzenlenen futbol kursları, miniklerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Futbol kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor

Alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülen antrenmanlarda çocuklar hem eğlenerek spor yapıyor hem de takım ruhunu öğreniyor. Futbol sahasında atılan her pas, minikler için bir dostluk ve dayanışma adımı oluyor. Takım olmanın, birlikte hareket etmenin ve hedefe odaklanmanın temel değerleri, kurslara katılan çocuklara erken yaşta kazandırılıyor.

Eğlenirken öğrenen çocuklar sporu seviyor

Kurslara katılan çocuklar yalnızca fiziksel olarak değil, sosyal olarak da gelişiyor. Antrenmanlar sırasında çocuklar arasında kurulan arkadaşlık bağları, yaz tatilini daha verimli ve keyifli hale getiriyor. Minikler, futbol sayesinde disiplinli olmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi deneyimleyerek öğreniyor.

Başkan Yetişkin: “Tüm çocuklarımız sporla büyüsün”

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın sporla büyümesini, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Futbol kurslarımız sayesinde onların hem fiziksel gelişimlerine katkı sunuyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyoruz. Tüm çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Efeler Belediyesi sporla sağlıklı nesiller yetiştiriyor

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği bu yaz spor kursları, yalnızca bir tatil etkinliği değil, aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Belediye yetkilileri, yaz tatili boyunca çocukların farklı branşlardaki kurslarla buluşturulacağını belirtti.