Karşıyaka Belediyesi, toplumun dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Geleneksel Aşure Günü etkinliği, 21 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda düzenlenecek. Sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla gerçekleştirilecek etkinlikte yüzlerce vatandaşa aşure ikram edilecek.



Birlik sofraları kuruluyor

Karşıyaka Belediyesi'nin her yıl Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği Aşure Günü etkinliği bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşecek. Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanında bulunan Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda organize edilecek etkinlik, Sancar Maruflu STK Yerleşkesi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Başkan Ünsal’dan birlik çağrısı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğe tüm Karşıyakalıları davet ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Aşure, tarihimizden bugüne taşınan çok özel bir lezzet olmanın ötesinde, paylaşmanın ve birlikteliğin simgesidir. Farklı tatların bir araya gelmesiyle oluşan bu eşsiz karışım, toplumumuzun çok kültürlü yapısını da yansıtır. Aşuremizi el ele karacak, bereketini hep birlikte paylaşacağız. Etkinliğe katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyor, Karşıyakalı hemşehrilerimizi bu anlamlı buluşmada bir araya gelmeye davet ediyorum.”