Haberekspres Gazetesi'nden muhabir Burcu Yanar'ın özel haberine göre; İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Ayça Kesici, Efes Antik Kenti gibi ören yerlerinde son dönemde yaşanan güvenlik ve kontrolsüz giriş sorunlarına dikkat çekti. Kesici, pandemi sonrası gece etkinliklerinin artmasıyla birlikte, bu tarihi alanlarda ziyaretçi sayısının hızla arttığını ve buna bağlı olarak güvenlik zafiyetlerinin baş göstermeye başladığını belirtti. Etkinlikler için getirilen yeni düzenlemelerin, tarihi alanlarda olumsuz etkiler yarattığını ve hem turistlerin hem de yerel halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Kesici, yaşanan olumsuzlukları yetkililere raporladığını ancak çözüm için somut adımların atılmadığını öne sürdü.

‘Kontrolsüz bir akın’

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Ayça Kesici, “Pamukkale ve Efes’i gece ışıklandırıp gece müzeciliğini açtılar. Eskiden böyle bir şey yoktu. Akşam 18.00 gibi Efes boşaltılır, 19.00’da kapanırdı. Sadece özel aktiviteler için açılırdı. Örneğin Efes Antik Tiyatrosu’nda bir konser, kokteyl, müzik dinletisi varsa o zaman açılırdı” dedi.

Eski sistemi anlatan Başkan Kesici, “Sistem şöyle işlerdi; eğer bir aktivite yapmak istiyorsanız döner sermayeye, müzeye ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na onun ücretini yatırmanız gerekiyordu. Yemek firması ile de kendiniz anlaşırdınız. Ancak bu etkinlikler 100 kişi ile sınırlı olurdu. O insanlar da giyinir kuşanır hiçbir zarar vermeden etkinliğe katılıp dağılırlardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu etkinliklerden çok büyük paralar kazanırdı. Pandemi döneminde ise yeni bir şirket, daha çok para kazanmak için Efes’i gece de ışıklandırıp açalım dedi. Bu öneriye ilk başta biz de çok heyecanlandık ve umutlandık. Fakat bizim bilmediğimiz bir şey vardı. Biz sandık ki bunu gruplar halinde yapacaklar ve başında bir rehberi olacak. Ama böyle yapmadılar. Müze kartı alan herkes kontrolsüz bir biçimde akın etmeye başladı” açıklamasında bulundu.

Tüm sorunları raporladık

Tüm bu sorunları şirket yetkililerine de ilettiğini belirten Kesici, “Koskoca Efes’te iki güvenlik görevlisi var. Koca bir alana zaten bu yetersiz. En büyük sorun girişte güvenliğin olmaması ve insanların bu şekilde geçmeleri. Yetkililer bu duruma çözüm odaklı yaklaşıyor ancak bakanlık noktasında işler kilitleniyor. Bakanlık sadece gelen ziyaretçi sayısına bakıyor. Ancak bakanlık bu kontrolsüz girişlerden de gelir elde edemiyor. Böyle olunca etkinlik için gelen turistler de kaçıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde Efes’te turistler taşlanmıştı ve olaylar çıkmıştı. Çünkü ikisi birden aynı anda olmaz. Kütüphaneyi gece gezmek isteyenler etkinliklere denk gelip kütüphane önünde fotoğraf çekilemeyince bir tepki göstermeye başladılar. Orada bir güvenlik zafiyeti var. X-ray cihazlarının çalıştığını görmedim ben. Orada çalışan insanların da can güvenliği sorunu var. Çünkü müze karta para vermek istemeyenler o bariyerlerin üzerinden atlayarak giriyor Efes Antik Kenti’ne. Biz bunların hepsini raporladık ama bizi dinleyen kimse yok” ifadelerini kullandı.

‘Güvenlik zafiyeti’

Güvenlik zafiyeti sebebiyle antik kentteki bazı noktalarda sorunlar yaşandığına değinen Kesici, “İnsanlar buraya uygunsuz yiyecek ve içecekler de soktu. Yerlerde iç çamaşırları da bulundu. Kesici ve delici aletlerle sütunlara yazılar da yazıldı. Tuvalet sadece başta ve sonda bulunduğu için insanlar oraya kadar yürümek istemeyip tuvaletlerini de yaptılar. Sabah saatlerinde tuvalet kokusundan Efes’e giremiyorduk. Bu çok utanç verici” diye konuştu.