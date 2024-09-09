Efes Antik Kenti'nde girişin yasak olduğu bölgede, Helenistik dönemde inşa edilen ve Roma İmparatorluğu döneminde İmparator Neron tarafından genişletilen büyük bir stadyum yer alıyor. Uzunluğu 229 metre, genişliği ise 40 metre olan stadyumun kapasitesinin 30 bin kişiye kadar yükseltildiği belirlenmiştir.

Stadyumun güney kısmındaki uzun kenarda, dağın yamaçlarına yerleştirilen oturma basamakları, büyük bir altyapı kullanımına gerek kalmadan seyir yerinin inşa edilmesini sağlamıştır. Batı tarafında ortaya çıkarılan mermer levhalar üzerinde hurma dalı, vazo ve tavşan figürleri bulunuyor; bu figürler, spor müsabakalarında verilen ödülleri tasvir ediyor.

Stadyumun doğu ucunda ise yarım daire şeklinde bir oyun alanı yer alıyor. Bu alan, gladyatör dövüşleri ve vahşi hayvan dövüşleri için kullanılmış olup, Roma kültürüne özgü bir özellik taşıyor. Efes’te arena olarak kullanılacak uygun bir yer bulunmadığı için bu alan özel olarak tahsis edilmiştir.