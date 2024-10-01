Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen “İkinci Bahar Buluşması” etkinliğinde ilçede yaşayan en yaşlı 300 vatandaşla bir araya geldi. Eski hatıraların paylaşıldığı bu özel buluşmada, Başkan Duman, “Sizler hayat tecrübelerinizle bizlere yol gösteren değerli çınarlarımızsınız” diyerek, yaşlılara olan vefa borcunu dile getirdi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü coşkusu

Buca Belediyesi ve Bucalılar Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Başkan Görkem Duman, Buca’nın en yaşlı 300 vatandaşına hitap etti. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla organize edilen bu buluşma, hem eski günlerin yad edildiği hem de geleceğe dair projelerin anlatıldığı keyifli bir atmosferde gerçekleşti.

Etkinlik boyunca Başkan Duman, misafirleriyle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. Programın sonunda 89 yaşındaki en yaşlı katılımcı Faik Bıyık’a nazar boncuğu takarak, anlamlı bir jest yaptı. Başkan Duman, “Sizlerle bir araya gelmek, hayatınızdan ve tecrübelerinizden ilham almak bizim için büyük bir onur” dedi.

“Buca’nın çınarları bizlere ışık tutuyor”

Konuşmasında Buca’nın yaşlı vatandaşlarını “çınarlar” olarak niteleyen Görkem Duman, onların hayat tecrübelerinin ve bilgi birikimlerinin Buca’nın tarihi ve kültürel dokusunu yaşatmada önemli rol oynadığını vurguladı. Duman, “Sizlerden aldığımız güçle Buca’nın tarihini korumak için çalışıyoruz. Şu anda Buca Tren İstasyonu’nu yeniliyoruz. Ayrıca, Buca Levanten Rotası projemizle de ilçemizin tarihini yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıyoruz” diye konuştu.

Buca Tren İstasyonu'nun yeniden hayata geçirilmesi ve Levanten Rotası projesi, Buca’nın tarihine olan bağlılıklarını gösteren önemli adımlar olarak dikkat çekiyor. Başkan Duman, bu projelerin ilham kaynağının, Buca’nın yaşlı çınarlarından aldıkları tarih bilinci olduğunu ifade etti.

Yaşlılara özel hizmet merkezi

Başkan Görkem Duman, Buca Belediyesi’nin 65 yaş üstü vatandaşlar için hizmet verdiği Ata Evi’nin güncellenmiş çalışmalarına da değindi. Ata Evi’nin yalnızca bir sosyal hizmet merkezi olmadığını, yaşlıların sosyalleşip keyifli vakit geçirebileceği, hobi edinebileceği bir mekân haline getirildiğini belirtti. “Sağlık hizmetlerinden kütüphaneye, bahçesindeki uygun fiyatlı kafeteryadan hobi alanlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyetler sunuyoruz. Siz değerli büyüklerimizi orada ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Ata Evi, Buca’daki yaşlılar için bir nevi ikinci ev haline gelmiş durumda. Başkan Duman, konuşmasında yaşlılara olan yakınlığını şu sözlerle ifade etti: “Beni bir evladınız gibi görün, çünkü sizleri ailem gibi hissediyorum. Her zaman yanınızda olacağım.”