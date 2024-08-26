Efes Selçuk’ta, Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü Kurtuluş Yolu Anıtı’nda gerçekleştirilen anlam dolu bir törenle kutlandı. İstasyon Meydanı’nda bulunan anıt önünde, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü üyeleri bir araya geldi.

Saygı duruşu ve anma töreni

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Mert, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışından Büyük Taarruz emrine kadar olan süreci detaylandırdı.

Tarihçi, Türk milletine büyük zaferler kazandıran Atatürk’ün keskin zekâsı ve silah arkadaşlarının inancına dikkat çekerek; “Atatürk, bu başarıları cesareti ve halkına olan inancıyla elde etti. Modern Türkiye Cumhuriyeti’ni aklıyla kurdu ve tüm dünyanın saygısını kazandı. Aklımızda hep yaşatacağız, zaferimizin 102. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Yolu Anıtı’nın önemi

Kurtuluş Yolu Anıtı’nın mimarı Heykeltıraş Mehmet Aksoy, anıtın yapımında zamanın ruhuna dokunulduğunu belirterek; “Saat tam 12.30’da güneş Kurtuluş Anıtı’nın içine girecek. Bu anıt bir Atatürk saatidir, her zaman doğruyu söyler” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Aksoy’a Artemis Heykeli hediye ederek; “Kurtuluş Anıtı gibi bir değer kattınız. Her 26 Ağustos’ta, Büyük Taarruz’un yıldönümünde Atatürk’ün gölgesi yeniden doğacaktır. Cumhuriyet’e sahip çıkan herkes, Atatürk’ü yaşatacak olanlardır” diye ekledi.

Sanat ve kültür etkinlikleri

Törenin ardından, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyerlerinden Zeynep Arslan “30 Ağustos” adlı şiirini okudu. Ayrıca, Efes Selçuk Belediyesi Zeybek Ekibi’nin dans gösterisi, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Saat tam 12.30’u gösterdiğinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinin Kurtuluş Yolu Anıtı’nda görülmesi, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Kurtuluş Yolu Anıtı, Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye destanını da taşıyarak, Kurtuluş Savaşı’nın aşamalarını anlatan önemli bir eser olarak Efes Selçuk’un kültürel mirası arasında yer alıyor.