Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki gemi kaptanı adayı Sinem Somun’un, cinayetten saatler önce annesi ve anneannesine attığı mesajlar, olayın öncesine dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz gecesi saat 22.30 sıralarında Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Somun’un evine gitti. Evde yaşanan tartışmanın ardından Sinem’i tabancayla sırtından ve bacağından vuran Somun, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sinem, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çadırda saklandı

Kaçarken görevli bir bekçiyi de silahla yaralayan Ali Eren Somun, Sinop’ta ormanlık alana kurduğu çadırda saklanırken yakalandı. Tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kestiği tespit edilen Somun, çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” ve “nitelikli yaralama” suçlarından tutuklandı.

Sinem Somun’un cinayetten yaklaşık iki saat önce anneannesine gönderdiği mesaj ise kan dondurdu. Gittiği bir restoranda çekilmiş son fotoğrafını paylaşan Sinem, “Boşanma dilekçem eline geçti. Ölümüm onun elindense ne yapayım?” ifadelerini kullandı.

Anneanne Gülnaz Topaloğlu, torunuyla yaptığı son telefon görüşmesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu:

“Korktuğu için dışarı çıkmıştı. Bana, ‘Bu gece rahat uyu, ben de rahat bir uyku çekeceğim’ dedi. İçime bir sıkıntı düştü. Meğer o anda son konuşmamızmış.”

“Sinem korkuyordu her yerde takip ediyordu”

Acılı anne Derya Topaloğlu ise kızının uzun süredir tehdit edildiğini söyledi. Ali Eren’in defalarca kızının çalıştığı limanlara kadar gittiğini belirten anne Topaloğlu, “Kızım can korkusuyla yaşıyordu. Boşanmak istiyordu ama tehditler peşini bırakmıyordu. Onu öldürdü, tabutta bize geri getirdi. Adalet yerini bulsun, en ağır cezayı almalı” dedi.

Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Hayallerinin başındaki gemi kaptanlığına bir adım kala yaşamı elinden alınan Sinem Somun, memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Yakınları ve sevenleri genç kadının mezarını çiçeklerle donatırken, sosyal medyada da #SinemSomun etiketiyle binlerce kişi adalet çağrısında bulundu.