Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Toprak Okulu’nda, Anadolu Etap ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle “Narda Hasat Yönetimi ve Kalıntı Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitim, nar üreticilerinin hasat ve depolama süreçlerinde dikkat etmesi gereken teknikleri kapsadı.

Uzmanlar Üreticilere Bilgi Verdi

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Şen ve Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan Özkaya konuşmacı olarak katıldı. Efes Selçuk’un önemli ihracat ürünlerinden olan narın kalitesinin artırılması için uygulanması gereken yöntemler üreticilere aktarıldı.

İyi İşçilik Verimi Artırıyor

Prof. Dr. Fatih Şen, nar bahçelerinde verim için işçiliğin önemine dikkat çekti: “Nar bahçelerinde çalışacak işçilerin iyi eğitilmesi, yıllık bakım işlerinin doğru uygulanması ve hasat sürecinde dikkatli olunması kayıpları azaltır. Meyvelerin seyreltilmesi, çatlamaların önlenmesi ve bitki beslenmesi yıllık bakım çalışmaları arasında yer alıyor.”

Düzenli Bakımın Önemi Vurgulandı

Prof. Dr. Şen, yıllık bakımın aksamasının fizyolojik bozukluklara yol açabileceğini belirtti: “Düzenli bakım yapılmadığında nar meyvelerinde çatlama ve güneş yanığı oluşabilir. Hasat dönemi ürünün en hassas olduğu dönemdir; dikkat edilmezse mekanik yaralanmalar nedeniyle kayıplar artar.”

Sürdürülebilir Tarım İçin Önemli Adım

Anadolu Etap Tarım ve EBRD iş birliğinde düzenlenen eğitim, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve üretici bilincini artırmak açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üreticilere yönelik eğitimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.