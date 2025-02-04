Bugün, 4 Şubat 2025'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23:18:22 TSİ’de gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte hissedildi. Depremin merkezi, 36.65556 enlem ve 25.65528 boylamında yer alırken, bölgedeki yerleşim alanlarında herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.

Uzmanlar, depremin büyüklüğünün büyük hasara yol açmayacak seviyede olduğunu belirtti. Ancak, Ege Denizi'nde sıkça görülen küçük ölçekli sismik hareketlerin bölgedeki halk için dikkat edilmesi gereken bir durum olduğuna da dikkat çekildi. Olası artçı sarsıntılar konusunda uyarı yapıldı.