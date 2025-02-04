Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2025 itibarıyla bir yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla sunulan tezkerede, Türk deniz unsurlarının uluslararası deniz güvenliğini sağlamak, deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadele gibi kritik operasyonlara katılmak üzere görevlendirileceği belirtildi.

Tezkere, Türkiye'nin 2008-2021 yılları arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar doğrultusunda, söz konusu bölgelerdeki deniz haydutluğuna ve denizde terörizme karşı gösterdiği uluslararası çabaların bir devamı niteliğinde kabul edildi. Ayrıca, Türkiye'nin Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan CTF-151 ve NATO'nun Okyanus Kalkanı Harekatı'na aktif olarak katıldığı, 2009-2020 yılları arasında 6 kez CTF-151 Komutanlığı görevini üstlendiği ve 24 Temmuz 2024'te yedinci defa komutayı devraldığı vurgulandı.

Tezkerede, Türkiye'nin deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadeledeki uluslararası işbirliğini geliştirmeye yönelik politikalarının sürdürüleceği ifade edilerek, Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve bölgesel işbirliklerinin artırılacağı kaydedildi. Bu sayede, Türkiye'nin BM, NATO ve AB gibi uluslararası platformlardaki rolü pekiştirilecek.