İzmir’in prestijli yaşam ve eğlence merkezi Ege Perla, Tepe Emlak yönetiminde, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İzmir Satranç İl Temsilciliği iş birliğiyle unutulmaz bir satranç turnuvasına ev sahipliği yapıyor. İzmir’in Kurtuluşu ve yeni eğitim dönemine özel olarak düzenlenen bu turnuva, satranç severleri bir araya getiriyor.

Turnuva tarih ve saatleri

14-15 Eylül tarihlerinde saat 08.00-20.00 arasında gerçekleşecek olan bu büyük turnuvada, her yaş grubundan satranç tutkunu hünerlerini sergileyebilecek. Hem rekabet hem de eğlencenin bir arada yaşanacağı bu etkinlik, İzmir’de unutulmaz bir satranç şöleni sunacak.

Kazananları bekleyen ödüller

Turnuva boyunca her takımın en başarılı üç oyuncusuna madalya ve sürpriz hediyeler verilecek. Ege Perla, bu özel turnuva ile sadece bir yarışma ortamı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda İzmir’in Kurtuluşu’nun coşkusunu ve yeni eğitim dönemi heyecanını paylaşmayı hedefliyor.

Strateji ve zeka dolu bir hafta sonu

Satranç sporunun hem strateji hem de zekaya dayalı dünyasında yeteneklerinizi sergilemek ve keyifli bir hafta sonu geçirmek için Ege Perla sizi bekliyor. Bu etkinlik, satranç severlerin buluşma noktası olurken, aynı zamanda yeni eğitim dönemi öncesinde eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunacak.

Bu heyecan dolu satranç turnuvasında yer almak isteyenler, Ege Perla’nın web sitesinden detaylı bilgi alabilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.