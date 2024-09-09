Üniversite için tercih yapmayan ya da tercih yaptığı hâlde herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih dönemi 6 Eylül’de başladı.

11 Eylül tarihine kadar devam eden tercih döneminde Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman üniversiteye yerleşme şansı devam eden öğrencilere bir sene kaybetmeden üniversiteli olmaları konusunda öneride bulundu. Üniversite ayrıca öğrencilere burslu ve yüzde 50 indirimli programları ilk beş tercihlerinde yazmaları ve yerleşmeleri hâlinde yüzde 25 tercih bursunu almaya hak kazanacaklarını duyurdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın 2024 Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre; yükseköğretim kurumlarındaki toplam kontenjan sayısı 782 bin 498 iken yerleşen aday sayısı 758 bin 760 oldu. Böylece yükseköğretim kurumlarındaki kontenjanların 23 bin 738’i boş kaldı.

Bu yıl ek yerleştirmede yükseköğretim kurumlarındaki 23 bin 738 kontenjan içerisinde 20 bin 826’sı lisans bölümlerini oluşturuyorken, bunların 2 bin 912’si de önlisans bölümlerini kapsıyor. 6 Eylül’de başlayan ek yerleştirme tercih dönemi ise 11 Eylül’de sona eriyor.

Yüzde 25 tercih bursu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ek yerleştirmede Beykoz Üniversitesi’ni tercih edecek öğrenciler lisans ve önlisans programlarında burslu ve yüzde 50 indirimli programları ilk beş tercihlerinde yazmaları ve yerleşmeleri hâlinde yüzde 25 tercih bursunu almaya hak kazanacak. Bununla birlikte ek yerleştirmede Mimarlık lisans programını ilk beş tercihinden herhangi bir sırada yazıp yerleşen tüm öğrencilere ise yüzde 100 burs imkânı sağlanacak.

Aday öğrenciler üniversitenin tercih uzmanlarından danışmanlık hizmeti de alabilecek. Uzmanların hem online hem de üniversitenin Kavacık Yerleşkesinde destek olacağı ‘2024 YKS Ek Tercih Günleri’ 11 Eylül tarihine kadar sürecek.

Son gün 11 Eylül

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için ek yerleştirme 06-11 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan puan türlerinde 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabiliyor.

Adayların ek yerleştirmede tercih yapabilmeleri için 2024-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş ya da hiç tercih yapmamış olması gerekiyor. 2024-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olamayacak.