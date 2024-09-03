Tayvan merkezli NTU sıralama kuruluşu, 2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması raporunu açıkladı. Ege Üniversitesi, genel sıralamada 1101-1150 bandında, ziraat bilimleri alanında ise 401-450 aralığında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’den sıralamaya giren 7 üniversite arasında bulunan Ege, İzmir’in listede yer alan tek üniversitesi olma unvanını da korudu.

Rektör Budak’tan başarı vurgusu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin son dönemdeki başarılarını vurguladı. Budak, “Ege Üniversitesi, eğitim, araştırma, topluma katkı ve uluslararasılaşma gibi alanlarda büyük adımlar atarak önemli başarılar elde etti. Üniversitemiz, güçlü akademik birikimiyle sadece Ege Bölgesi’ne değil, tüm ülkemize ve bilim camiasına değerli katkılar sunuyor. NTU sıralamasında ülkemizden listeye giren 7 üniversiteden biri olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma üniversitesi olarak küresel ölçekte tanınan bir yükseköğretim kurumu olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” diye aktardı.

NTU sıralamasının kriterleri

NTU, üniversiteleri sıralarken üç ana başlık altında değerlendirme yapıyor: Araştırma Verimliliği, Araştırma Etkisi ve Araştırma Mükemmelliği. Bu başlıklar altında makale sayıları, atıf oranları ve h-index gibi kriterler esas alınıyor. Ege Üniversitesi’nin bu başarıyı yakalamasında, yapılan akademik çalışmaların kalitesi ve etki gücü büyük rol oynadı.

İzmir’in bilim çınarı: Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi, İzmir’in gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Şehirde NTU sıralamasına giren tek üniversite olma özelliği taşıyan Ege, uluslararası sıralamalarda adından sıkça söz ettiriyor. Bu başarı, üniversitenin araştırma alanında attığı adımların ne denli etkili olduğunun bir göstergesi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin daha ileri seviyelere taşınması için gösterilen özverili çalışmaların altını çizdi ve bu başarıda emeği geçen tüm mensuplara teşekkür etti.