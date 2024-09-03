Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Olay, Bandırma Milli Eğitim Müdürlüğü binasında meydana geldi. İşkur’un Toplum Yararına Proje kapsamında geçici olarak işe alınan O.Ö. (25), bir büroda bulunan 5 bin 500 TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarını da çaldı

Hırsızlık sonrasında izini kaybettirmek amacıyla güvenlik kameralarının kayıt cihazını da çalan O.Ö., olayı örtbas etmeye çalıştı. Ancak Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dört gün süren titiz bir çalışma sonucu hırsızlık olayını çözdü ve O.Ö.’yü yakaladı.

Tutuklandı

Yakalanan O.Ö., çıkarıldığı mahkemede hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.