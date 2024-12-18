Ege Üniversitesi Rektörlüğü, öğrenci odaklı projelerine bir yenisini ekleyerek, Öğrenci Senatosu toplantısını gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında, Ege Üniversitesi Rektörlük Yeni Senato Salonu'nda yapılan toplantıya, üniversite yönetimi, öğrenci konseyi üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin üniversitenin dinamiği olduğunu vurgulayan Rektör Budak

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin gelişimine önemli katkılar sağlayan öğrencilerin, eğitim hayatlarında gösterdikleri azim ve çabanın çok değerli olduğunu belirtti. "Öğrenciler, üniversitemizin kalbi, enerjisi ve dinamizmidir" diyen Budak, öğrencilerin görüşlerini almak ve üniversite yönetimi ile iş birliği içinde daha verimli bir eğitim-öğretim ortamı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Öğrenci Senatosu'nun önemi ve katkıları

Rektör Budak, Öğrenci Senatosu’nun üniversitenin önemli organlarından biri olduğunu vurguladı ve öğrencilerin üniversite yönetiminin karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak amacıyla bu platformu desteklediklerini söyledi. Senatonun, sadece öğrencilerin değil, akademik ve idari çalışanların da sesini duyurabilecekleri bir mecra olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nı Türk bilim yüzyılı yapma hedefi

Rektör Budak, ayrıca üniversitenin sadece akademik başarıya değil, öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de büyük önem verdiğini ifade etti. 2025 yılında daha verimli bir üniversite yaşamı ve sosyal sorumluluk projeleri için öğrencileri daha fazla dahil etmeyi planladıklarını belirten Budak, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte Türk bilim yüzyılı yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.