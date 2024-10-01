Ege Üniversitesi, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunan genç girişimcilerini, Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST 2024’e büyük bir motivasyonla uğurladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TEKNOFEST'in gençlere sunduğu fırsatları vurgulayarak üniversitenin inovasyon ve teknoloji alanındaki kararlılığını dile getirdi.

Ege Üniversitesi TEKNOFEST’te yine zirvede

TEKNOFEST 2024, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivallerinden biri olarak bu yıl da Adana’da gerçekleştiriliyor. Ege Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bu dev organizasyona öğrencileriyle damga vurmaya hazırlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yarışacak takımları uğurlarken yaptığı açıklamada, "Bilim ve teknoloji ekiplerimiz, hazırladıkları inovatif projelerle ülkemizi gururla temsil edecekler. Bu tür büyük organizasyonlar, hem kendi projelerimizi sergilemek hem de diğer kurumların çalışmalarını incelemek açısından büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesine tam destek

TEKNOFEST 2024’te Ege Üniversitesi’nin bilim ve teknoloji takımları, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hazırladıkları projeleri sergileyecek. Prof. Dr. Budak, üniversitenin katma değerli ve yüksek teknolojili üretime yönelik yenilikçi çalışmalarla Türkiye’nin teknolojik hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. "Geleceğin teknolojilerini geliştirme azmiyle çalışan gençlerimiz, ulusal hedeflerimize ulaşmada en büyük motivasyon kaynağımızdır" diyerek üniversitenin bu alandaki kararlılığını vurguladı.

İnovasyon ve araştırmada lider

Tam akreditasyona sahip ve öğrenci odaklılıkta ödüllü bir araştırma üniversitesi olan Ege Üniversitesi, TEKNOFEST gibi büyük organizasyonlarda sadece projelerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda yeni iş birlikleri ve inovatif fikirlerin paylaşımına da imkan tanıyor. Üniversitenin bilim ve teknoloji takımları, geleceğin teknolojilerini şekillendirecek projelerle festivale hazır.

Genç girişimcilere destek sürüyor

Rektör Budak, bilim ve teknoloji alanında üniversitenin başarılarını vurgulayarak, öğrencilere ve onları destekleyen akademik kadroya teşekkür etti. "Genç girişimcilerimizin projeleri yalnızca bu yarışma için değil, ülkemizin teknolojik gelişimi için de büyük önem taşıyor" dedi.