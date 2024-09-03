Ege Üniversitesi, 70. Yıl Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde anlamlı bir “30 Ağustos Zafer Bayramı” programı düzenledi.

Zaferin tarihsel süreci anlatıldı

Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cihan Özgün konuşmacı olarak yer aldı. Programda, 30 Ağustos Zaferi’nin tarihsel süreci ve Atatürk’ün liderlik özellikleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Prof. Dr. Cihan Özgün, “Mustafa Kemal Paşa, Türk milletini yılmışlık psikolojisinden kurtararak istiklal mücadelesine yönlendirdi” dedi.

“30 Ağustos, kaderci anlayışı yıktı”

Prof. Dr. Cihan Özgün, konuşmasında 30 Ağustos ruhunun oluşum sürecine değinerek, Doğu-Batı çatışmasının sonucu olarak bu büyük zafere ulaşıldığını belirtti. Özgün, Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşın psikolojisini çok iyi bildiğini ve Türk milletine mücadele azmini aşılayarak zaferi elde ettiğini ifade etti. Özgün, “Bu zafer, Türk milletine istiklalini, bayrağını ve ulus bilincini kazandırdı. Mustafa Kemal Paşa, savaş stratejisindeki zekâsıyla 30 Ağustos’ta gösterdiği üstün başarısı sayesinde Türk milletinin kurtuluşunu sağladı” diye aktardı.

“Türk’ün zaferine boyun eğdiler”

Özgün, 30 Ağustos’un Türk milletine kazandırdıkları hakkında, “Bu zafer, kaderci anlayışı yıkmış ve milli iradenin hâkim olduğu bir Türk devletinin temellerini atmıştır. Batı devletleri, Türkofobi nedeniyle Türkleri tahkir etmeyi bırakmış ve zaferimize boyun eğmiştir. Mustafa Kemal Paşa, mücadelenin yenildiğinde değil vazgeçildiğinde kaybedileceğini öğretmiştir” dedi.

Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesinin önemi, 1. ve 2. İnönü Muharebeleri ile Sakarya Meydan Muharebesi’nden 30 Ağustos Zaferi’ne kadar olan sürecin detayları da anlatıldı. Türk milletinin direniş ve kurtuluş mücadelesinde en kritik noktalardan biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, zafer yolundaki kilit rolüne vurgu yapıldı.

Zafer ruhu belgesel gösterimiyle canlandı

Program, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün katkılarıyla hazırlanan belgesel gösterimi ile devam etti. Katılımcılar, Kurtuluş Savaşı’nın önemli anlarını ve Atatürk’ün stratejik zekâsını anlatan görüntülerle zaferin ruhunu yeniden yaşadı. Belgesel, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve duygu dolu anlar yaşattı.